Фанати Айнтрахта напали на уболівальників Рейнджерса перед фіналом Ліги Європи: відео інциденту

У середу, 18 травня, Айнтрахт та Рейнджерс зійшлись у боротьбі за трофей Ліги Європи. Протистояння розпочалось ще до фіналу та за межами поля.

Протистояння між уболівальниками

Неприємний інцидент стався між уболівальниками команд, які на вулицях іспанської Севільї влаштувати справжній погром. Близько 200 фанатів Айнтрахта напали на ультрас Рейнджерса.

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Німці, яких було значно більше, почали кидати в уболівальників суперника стільцями, які взяли із місцевих закладів харчування. Шотландці відповіли опонентам тією ж "монетою". Також на іспанських вулицях літали фаєри та пляшки.

Найбільша сутичка відбулась лише за декілька кілометрів від стадіону "Рамос Санчес Пісхуан", який приймав вирішальну битву Ліги Європи. Однак це не єдине місце, де були зафіксовані такі інциденти. Декілька прихильників Айнтрахта потрапили у відділок місцевої поліції.

Відео масової сутички фанатів

Відзначимо, що у Севілью прибуло на гру близько 150 тисяч уболівальників зі сторони обох команд. Але на клуби видали лише по 10 тисяч квитків. Інші уболівальники були змушені дивитись фінал на великих екранах у створених у місті фан-зонах.

Хід фіналу Ліги Європи