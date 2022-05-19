Фанати Айнтрахта напали на уболівальників Рейнджерса перед фіналом Ліги Європи: відео інциденту
Джерело:Kicker
У середу, 18 травня, Айнтрахт та Рейнджерс зійшлись у боротьбі за трофей Ліги Європи. Протистояння розпочалось ще до фіналу та за межами поля.
Протистояння між уболівальниками
Неприємний інцидент стався між уболівальниками команд, які на вулицях іспанської Севільї влаштувати справжній погром. Близько 200 фанатів Айнтрахта напали на ультрас Рейнджерса.
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Німці, яких було значно більше, почали кидати в уболівальників суперника стільцями, які взяли із місцевих закладів харчування. Шотландці відповіли опонентам тією ж "монетою". Також на іспанських вулицях літали фаєри та пляшки.
Найбільша сутичка відбулась лише за декілька кілометрів від стадіону "Рамос Санчес Пісхуан", який приймав вирішальну битву Ліги Європи. Однак це не єдине місце, де були зафіксовані такі інциденти. Декілька прихильників Айнтрахта потрапили у відділок місцевої поліції.
Відео масової сутички фанатів
Відзначимо, що у Севілью прибуло на гру близько 150 тисяч уболівальників зі сторони обох команд. Але на клуби видали лише по 10 тисяч квитків. Інші уболівальники були змушені дивитись фінал на великих екранах у створених у місті фан-зонах.
Хід фіналу Ліги Європи
- Перша частина зустрічі минула під повним контролем німецького клубу. Однак забити Айнтрахту не вдалось, як і Рейнджерсу. Перша 45-хвилинка закінчилась мировою 0:0.
- Більше голів уболівальники побачили вже у другому таймі. Знову активніше в атаці грав Айнтрахт, але першими нулі на табло розмочили гості з Шотландії. Арібо пробив повз голкіпера після грубої помилки захисту суперника.
- Рівно 12 хвилин тримався переможний для Рейнджерса рахунок 0:1. На 69-й хвилині німці зрівняли цифри на табло. Борре зіграв на випередження після прострілу у воротарський майданчик суперника.
- Команди перевели гру у додаткові 15-хвилинні тайми, але протягом 30 хвилин так і не забили, хоча наприкінці другого овертайму обміняли гострими моментами.
- Футбольна фортуна вирішувала долю трофею. Футболісти впевнено пробивали 11-метрові удари, але знайшовся у складі обох команд один невдаха. Ним став Аарон Ремзі, який в'яло пробив пенальті. Трапп вже у падінні ногами парирував 11-метровий, який летів по центру воріт. Того вечора футбольний бог був на стороні німецького клубу.
- Післяматчева серія пенальті закінчилась з рахунком 5:4 на користь німців. Айнтрахт став переможцем Ліги Європи. "Орли" вперше за 42 роки виграв у Лізі Європи. Востаннє це було ще у далекому 1980 році.