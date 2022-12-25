"Чувак, просто забирайся": розлючені фанати Аль-Айна вимагають відставки Реброва

Аль-Айн 24 грудня зустрічався з Аль-Васлом у 12-му турі Про-ліги ОАЕ. Команда Сергія Реброва несподівано розписала домашню мирову.

Господарям вдалось забити швидкий гол у ворота суперника. М'ячем відзначився Лаба. На це взяття воріт Аль-Васла відповів голом до кінця першого тайму від де Ліми. Поєдинок так і закінчився нічиєю 1:1.

Цікаво прочитати Був у Києві під час ракетних обстрілів: Ребров вперше відвідав Україну з початку війни

Нічия не задовольнила обурених фанатів

Андрій Ярмоленко з'явився на полі лише на 72-й хвилині матчу та не зміг привести свою команду до перемоги на очах рідних уболівальників. Українець вийшов замість Джонатаса Сантоса.

Аль-Айн не може перемогти вже протягом чотирьох останніх матчів. Що неабияк засмучує уболівальників команди.

Розлючені фанати звинуватили в усьому головного тренера Аль-Айна Сергія Реброва. Невдоволені готові навіть купити українському наставнику квиток додому із ОАЕ. Лише, щоб той покинув тренерський місток їх команди.

Реакція уболівальників Аль-Айна після нічиєї 1:1:

"Я готовий купити Реброву квиток на найближчий літак"

"Нехай Аллах забере від нас цього тренера в іншу команду"

"Чувак, просто забирайся"

Цікаво, що минулого сезону-2021/2022 ці ж уболівальники співали оди Реброву, який привів Аль-Айн до чемпіонства.

Станом після 12 турів Аль-Айн посідає незвичну для нього 7-му позицію, маючи у своєму активі 19 очок.

Головне про кар'єру Сергія Реброва в Аль-Айні

Український наставник очолив Аль-Айн 6 червня 2021 року, підписавши контракт до кінця червня 2023 року.

На чолі команд вже провів 46 матчів.

У поточному сезоні-2022/2023 Аль-Айн під керівництвом Реброва провів 13 поєдинків, у яких здобув 5 перемог при 3 поразках. Ще 5 матчів закінчились мировими.

48-річний тренер із України привів команду з ОАЕ до двох трофеїв.

За часів його роботи привів у команду капітана збірної України Андрія Ярмоленка.

Нагадаємо, що Сергія Реброва активно сватають у збірну України. Начебто 48-річний спеціаліст може змінити у тренерському кріслі Олександра Петракова.