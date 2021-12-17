Фанатам не сподобається: Шевченко зазнав п'ятої поразки на чолі Дженоа

У п'ятницю, 17 грудня, Дженоа, яку очолює український фахівець Андрій Шевченко на виїзді зіграв проти Лаціо, яке вкрай нестабільне у нинішньому сезоні. Переможцем стали господарі поля.

Лаціо – Дженоа 3:1

Гол: Педро, 36, Ачербі, 75, Дзаканьї, 81 – Мелегоні, 86

До слова Інтер офіційно розлучився з футболістом, про якого влітку говорив увесь світ

На 36-й хвилині "орли" забили єдиний гол у цій зустрічі. Васкес не влучив по м'ячу у своєму штрафному майданчику після поганого пасу назад від Гільйоне, Феліпе Андерсон ліворуч викотив під удар Педро, який метрів з 10 пробив без перешкод у правий нижній кут.

Після перерв жах у захисті Дженоа не закінчився. Васкес подарував м'яч супернику на лівому фланзі, слідує простріл і Дзаканьї не вистачило сантиметрів, щоб замкнути.

На 75-й хвилині господарі подвоїли перевагу. Луїс Альберто подав кутовий, Ачербі з лінії воротарської лінії головою пробив над Сирігу.

А ще через декілька хвилин Лаціо довів рахунок до розгромного – Феліпе Андерсон запустив із центру Дзаканьї, той "на велосипеді" перегнав Сабеллі і прошив воротаря Дженоа.

Однак, підопічні Шевченка все ж змогли забити свій гол престижу. На 86-й хвилині Мелегоні відзначився у воротах "біло-блакитних".