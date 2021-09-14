Фаната Формули-1 переплутали з найнебезпечнішим мафіозі світу та арештували

Формула-1 вперше за 31 рік повернулася у Нідерланди на трасу Зандворт. Для місцевих вболівальників етап запам'ятається домашньою перемогою Макса Ферстаппена. А ось з одному фанату з Великої Британії, який приїхав у Нідерланди, сильно не пощастило.

Фаната арештували у ресторані

Вболівальника Формули-1 з Ліверпуля помилково заарештували після гран-прі Нідерландів. Чоловіка переплутали з одним з найбільш небезпечних мафіозі світу.

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Після гран-прі 54-річний чоловік разом із сином вечеряв у ресторані в Гаазі. В один момент у приміщення увірвалася озброєна поліція і заарештувала його.

Британця сприйняли за боса італійської мафії Маттео Мессіну Денаро на прізвисько "Дьяболік". Незабаром фаната з Великої Британії звільнили без пред'явлення звинувачень. Влада Нідерландів визнали помилку.

Маттео Мессіна Денаро