Фаната Формули-1 переплутали з найнебезпечнішим мафіозі світу та арештували
Джерело:Motorsport Week
Формула-1 вперше за 31 рік повернулася у Нідерланди на трасу Зандворт. Для місцевих вболівальників етап запам'ятається домашньою перемогою Макса Ферстаппена. А ось з одному фанату з Великої Британії, який приїхав у Нідерланди, сильно не пощастило.
Фаната арештували у ресторані
Вболівальника Формули-1 з Ліверпуля помилково заарештували після гран-прі Нідерландів. Чоловіка переплутали з одним з найбільш небезпечних мафіозі світу.
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Після гран-прі 54-річний чоловік разом із сином вечеряв у ресторані в Гаазі. В один момент у приміщення увірвалася озброєна поліція і заарештувала його.
Британця сприйняли за боса італійської мафії Маттео Мессіну Денаро на прізвисько "Дьяболік". Незабаром фаната з Великої Британії звільнили без пред'явлення звинувачень. Влада Нідерландів визнали помилку.
Маттео Мессіна Денаро
- Сицилійський мафіозі Денаро переховується з 1993 року. За версією Forbes – входить у топ-10 найбільш розшукуваних злочинців у світі.
- У 2002 році його заочно засудили до довічного ув'язнення за організацію серії вибухів у Мілані, Римі та Флоренції з десятьма загиблими.
- Через 4 роки Денаро став одним з лідерів сицилійського злочинного угрупування "Коза Ностра".