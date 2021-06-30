Фанат із України вибіг на поле, щоб привітати збірну з виходом в 1/4 фіналу Євро-2020: відео

Збірна України 29 червня створила сенсацію на Євро-2020 – вийшла в 1/4 фіналу. Після поєдинку зі Швецією емоції не стримували не лише футболісти, а й фанати.

Першим привітав з перемогою

Українська збірна переписала історію у матчі проти шведів. Андрій Шевченко продовжує створювати сенсацію на чолі національної команди. А все завдяки 24-річному нападнику Артему Довбику.

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Після поєдинку уболівальники зі сльозами на очах спостерігали за святкування наших футболістів на футбольному полі. Українській фанат, який перебував на трибунах у шотландському Глазго, вирішив розділити радість разом із гравцями.

Уболівальник легко пробіг повз стюарда у стилі американського футболу та побіг у центральне коло із піднятими у гору руками. Стюарди та охорону стадіону лише поставивши підніжку змогла повалити фаната на землю та вивести з поля.

Момент постарались не показувати у прямому ефірі, але глядачі, які були на матчі, зазняли цей курйозний момент та виклали у соцмережі.

Цікаво, що футболіст збірної України Євген Макаренко намагався захистити уболівальника команди від стюрдів. Але вони таки вивели хулігана за межі поля.

Команда Андрія Шевченка вже 3 липня спробує створити диво на Євро-2020. Українська збірна зіграє проти Англії у чвертьфіналі турніру. Початок поєдинку 22:00.

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