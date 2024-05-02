"Схиляюся на бік Усика": британський нокаутер пояснив, чому Ф'юрі може зазнати першої поразки

Фабіо Вордлі поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Британський проспект надважкої ваги вважає, що Усик повинен перемогти, оскільки має перевагу в менталітеті.

Вже зовсім скоро в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Фабіо Вордлі про поєдинок Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився британський проспект надважкої ваги Фабіо Вордлі. За його словами, Усик повинен перемогти, оскільки має кращі боксерські навички.

"Я завжди підтримуватиму британця і звичайно ж хочу, щоб Ф'юрі переміг, але все ж таки схиляюся на бік Усика. Я думаю, що менталітет відіграє величезну роль у боксі.

Ф'юрі багато чого досяг і дуже довго перебував у центрі уваги. Він мені дуже подобається. Чудовий хлопець", – сказав Фабіо Вордлі

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, однак його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.