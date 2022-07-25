Всі ми любимо Віталія, – Евертон високо оцінив гру Миколенка у товариському матчі

Віталій Миколенко повністю відіграв товариський матч з Блекпулом 24 липня. Українець забив гол та віддав результативний пас на Деле Аллі.

Лемпард: Миколенко та Паттерсон робили хороші проходи

Евертон Миколенка переміг опонентів з рахунком 4:2. Офіційний твітер "ірисок" прокоментував гру українського захисника у товариській грі.

До речі Миколенко забив за Евертон у матчі перед грою з Динамо: ефектне відео

Всі ми любимо Віталія,

– йдеться в повідомленні.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард також прокоментував гру Миколенка у товариському матчі з Блекпулом.

"Обидва фулбеки зробили результативні передачі? Вони мають це робити. Якщо ми хочемо грати так, як сьогодні і водночас грати в атакуючий футбол, бо ця схема може виглядати оборонною, але вона, на мою думку, робить нас міцнішими, проте нам потрібно мати і атакуючу лінію, і крайні захисники грають величезну роль в цьому.

Миколенко та Паттерсон робили хороші проходи, і ми забезпечували їх хорошими пасами. Багато елементів нашої гри сьогодні були кращими, ніж у інших передсезонних матчах. Продовжимо працювати над цим", – йдеться у повідомленні.

У п’ятницю, 29 липня, Евертон на своєму домашньому стадіоні "Гудісон "Парк проведе благодійний матч з Динамо. Матч розпочнеться о 19:45 за місцевим часом (21:45 за київським).

Віталій виступає за Евертон з січня 2022 року. За його трансфер "іриски" заплатили 23,5 мільйони євро Динамо.