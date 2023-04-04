Божевільна гармата врятувала Евертон від поразки проти Тоттенхема: відеоогляд

Понеділок, 3 квітня, приніс нам цікаве протистояння в АПЛ – Евертон приймав Тоттенхем. Команди не змогли визначити, хто ж стане володарем трьох очок на стадіоні "Гудісон Парк".

Евертон – Тоттенхем 1:1

Голи: Кін, 90 – Кейн, 68 (п)

Вилучення: Дукуре, 58 – Моура, 88

Віталій Миколенко розпочав поєдинок із лави запасних. Але без українця у старті Евертону не вдалось засмутити голкіпера суперника у першому таймі. Як і Тоттенхему, який створював гостроту біля воріт Пікфорда, але вічно чогось бракувало у завершальній стадії атаки, пише 24 Канал.

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Усі голи команди зберегли на другу частину зустрічі. Але друга 45-хвилинка запам'яталась спершу аж ніяк не результативними ударами.

Кейн у боротьбі Грея, а потім зчепився із Дукуре. Футболіст "ірисок" на емоціях штовхнув нападника "шпор", зачепивши обличчя. Кейн картинно впав, а Дукуре за надмірні емоції був вилучений із поля.

У середині другого тайму Кін невдало зіграв у відборі у власному штрафному. Зачепив ногу Ромеро, що той аж опинився на газоні. Суддя без вагань вказав на пенальті. 11-метровий впевнено реалізував Кейн, який раніше на собі заробив червону картку суперника. Тоттенхем на 68-й хвилині повів у рахунку 0:1.

Далі підопічні Шона Дайча побігли відігруватись. На 76-й хвилині на футбольне поле вийшов Миколенко. Після однієї з подач Віталія м'яч, здавалось, влучив у руку суперника у штрафному гостей. Але суддя сигналізував про продовження гри.

За дві хвилини до кінця основного часу Моура дуже грубо пішов у гомілкостоп суперника. Арбітр показав пряму червону картку футболісту Тоттенхема та зрівняв склади команд на полі.

Вже через дві хвилини Кін реабілітувався за свою помилку, коли у свої ворота привіз пенальті. Захисник наважився на дуже дальній удар та не прогадав. М'яч за неймовірною траєкторією залетів у сітку володінь Пікфорда, який навіть не встиг зреагувати на потужний удар. Евертон на останній хвилині зрівняв цифри на табло 1:1.

Евертон та Тоттенхем розписали мирову 1:1 на "Гудісон Парк".

Тоттенхем після 29 зіграних матчів йде на 4-му місці у таблиці АПЛ, маючи у своєму доробку 50 балів.

Евертон із 27 очками продовжує бовтатись поблизу зони вильоту – 15-та позиція серед 20 клубів англійської першості.

Евертон – Тоттенхем: відеоогляд матчу