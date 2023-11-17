Клуб українця в АПЛ серйозно покарали за фінансові порушення: команда може вилетіти

Керівництво Англійської Прем'єр-ліги вирішило доволі жорстоко покарати Евертон за порушення правил фінансового фейр-плею. З команди зняли 10 очок.

Проти Евертона було розслідування незалежної комісії щодо ймовірних порушень у сезоні 2021/2022. Комісія встановила, що Евертон за цей час показав збитки у розмірі 124,5 мільйона фунтів, хоча ліміт складає 105 мільйонів фунтів.

Варто відзначити, що саме посеред сезону 2021/2022 гравцем Евертона став український захисник Віталій Миколенко. Його перехід з київського Динамо в січні 2022 року обійшовся "ірискам" у 23,5 мільйона євро.

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Евертон під час розгляду цієї справи визнав, що порушив правила фінансового фейр-плею. Але не очікував, що покарання буде настільки серйозним. Клуб могли оштрафувати або накласти заборону на трансфер нових гравців. Однак в АПЛ вирішили вдатися до покарання у вигляді зняття очок.

Після того, як з Евертона зняли 10 очок, в команди залишилося лише 4 набрані пункти. Через це ліверпульський клуб опускається з 14-го місця одразу на 19-е – в зону вильоту. Чотири очки, як і в Евертона, є в Бернлі, який йде на останньому місці. Вище розмістився Шеффілд Юнайтед, в якого 5 очок. Від Лутона, який на 17-у місці (яке і дає право залишитися в АПЛ), відставання складає два бали.

В Евертоні вже відреагували на це рішення. В клубі заявили, що вони "шоковані та розчаровані". А також, що "комісія наклала абсолютно непропорційну та несправедливу спортивну санкцію". І заявили, що будуть оскаржувати це рішення.

"Попередження" від Евертона

При цьому Евертон тепер буде прискіпливіше ставитися до подібних справ та їх результатів щодо інших англійських клубів.

"Клуб буде з великим інтересом стежити за рішеннями, прийнятими в будь-яких інших випадках, що стосуються правил прибутку та сталого розвитку Прем'єр-ліги", – йдеться в заяві Евертона.

Мова йде проте, що щороку всі клуби АПЛ проходять оцінку щодо їх дотримання правил змагань щодо прибутковості та стабільності. Згідно з правилами, клуби можуть втратити максимум 105 мільйонів фунтів стерлінгів протягом трьох років. Але з 2018 по 2021 рік Евертон зафіксував втрати в 370 мільйонів фунтів стерлінгів. Це не надто сподобалося іншим клубам. Тож ще в сезоні 2021/2022 Лідс та Бернлі звернулися до АПЛ з цього приводу. Адже всі три команди вели тоді боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні. Керівництво АПЛ передало цю справу на розгляд спеціальної комісії, яка і винесла своє рішення 17 листопада 2023 року.

Справа Евертона – не єдина в АПЛ, де клуб звинувачують у порушенні фінансового фейр-плею. В минулому сезоні проти Манчестер Сіті було висунуто понад 100 звинувачень. Але результату розгляду ще немає.

Окрім того, у фінансових порушеннях підозрюється і Челсі, коли власником клубу був росіянин Роман Абрамович. Мова йде про період між 2012 і 2019 роками. УЄФА вже оштрафував їх на 10 мільйонів євро, а в АПЛ поки триває розслідування.

Невдала "традиція"

Евертон став лише третім клубом в історії АПЛ, з якого знімали очки. Першим у сезоні 1996/1997 так покарали Мідлсбро, який вирішив самовільно перенести матч. Їх тоді позбавили трьох очок. І саме цих очок і забракло команді, щоб зберегти місце в АПЛ.

А в сезоні 2009/2010 з Портсмута було знято 9 очок. Тоді клуб опинився на межі банкрутства. Через це в керівництво було введено тимчасову адміністрацію. А за підсумками сезону Портсмут посів останнє місце та вилетів з АПЛ.