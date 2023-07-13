Миколенку приготуватися: Евертон підписав переможця АПЛ, Серії А та ЛЄ на позицію українця
Джерело:ФК Евертон
Клуб Віталія Миколенка оформив перший трансфер з минулого літа. І цей перехід спрямований саме на підвищення конкуренції на позиції українця.
Евертон оголосив про підписання нового лівого захисника. Ним став колишній гравець Манчестер Юнайтед, Інтера, Вотфорда та Астон Вілли – Ешлі Янг.
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38-річний футболіст за підсумками сезону-2022/2023 залишив Астон Віллу у статусі вільного агента. З ліверпульським клубом Янг підписав короткостроковий контракт до 30 червня 2024 року. Цей трансфер став першим для Евертона з попереднього літнього міжсезоння, взимку "іриски" новачків не підписували.
У минулому сезоні Ешлі провів 32 матчі у складі Астон Вілли в усіх турнірах та відзначився одним голом. Його колишній клуб посів сьоме місце в АПЛ, що дозволило кваліфікуватися в Лігу конференцій. Новий же клуб англійця забезпечив собі збереження прописки в еліті лише в останньому турі, завдяки перемозі над Борнмутом Іллі Забарного.
Дивіться відео з презентацією Ешлі Янга
Досягнення Ешлі Янга
- Провів 422 матчі в АПЛ та 39 у складі збірної Англії.
- Переможець Серії А та АПЛ.
- Володар Кубка та Суперкубка Англії.
- Переможець Кубка англійської ліги.
- Тріумфатор Ліги Європи.