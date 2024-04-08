З Евертона знову зняли очки: відомо, через що клуб Миколенка ризикує втратити прописку в АПЛ

Ліверпульський Евертон знову покарали за порушення фінансового фейр-плей. Тепер "іриски" посідають 16-те місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Англійський Евертон був оштрафований на два очки в поточному чемпіонаті Прем'єр-ліги. Причиною стало порушення фінансового фейр-плей.

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Команда Миколенка оштрафована за порушення ФФП

Штраф, накладений незалежною комісією, до якої Прем’єр-ліга направила Евертон у січні, є другим у цій кампанії для "ірисок" і стосується трирічного звітного періоду, що закінчується в сезоні 2022/23.

Нагадаємо, в грудні минулого року з команди, за яку виступає український лівий захисник Віталій Миколенко, зняли аж 10 очок, через що Евертон нині ризикує втратити прописку в елітному дивізіоні.

Клуб із Ліверпуля вже повідомив про те, що збирається подавати апеляцію на це рішення.

Після зняття чергових очок Евертон нині посідає 16-те місце в турнірній таблиці, лише на два бали випереджаючи зону вильоту до Чемпіоншипа – другого за силою англійського дивізіону.

Зазначимо, що Миколенко виступає за Евертон із січня 2022 року. У футболці англійського клубу Віталій встиг провести 82 матчі та забити 3 голи. Його контракт із "ірисками" розрахований до кінця червня 2026-го.