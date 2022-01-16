Евертон може звільнити Бенітеса з посади головного тренера, – ЗМІ

Англійський Евертон зазнав гіркої поразки від аутсайдера АПЛ Норвіча. Після чого з'явилась інформація про звільнення головного тренера "ірисок".

У Миколенка може бути інший тренер

Керівництво Евертона може вказати "на двері" Рафаелю Бенітесу. 61-річний фахівець ризикує покинути "ірисок".

До теми Невдалий дебют: Евертон з Миколенком в основі програв найгіршій команді чемпіонату Англії

Боси англійського клубу незадоволені результатами командами у цьому сезоні. В останній грі Евертон несподівано зазнав виїзної поразки від Норвіча, який йде у зоні вильоту (2:1).

Цікаво! Матч проти Норвіча став дебютним для Віталія Миколенка за Евертон у

чемпіонаті Англії. До цього український захисник провів свій перший матч за "ірисок" у Кубку країни.

Після цього фіаско тренерське крісло Бенітеса захиталось ще більше. Іспанський спеціаліст може бути звільнений ще до наступного поєдинку АПЛ проти Астон Вілли, який відбудеться 22 січня.

Інші журналісти підтвердили інформацію

Про можливу відставку наставника заговорили не лише у виданні The Athletic. Журналісти Пітер О'Рурк та Фабріціо Романо написали про це на своїх сторінках у твітері.

Начебто керівництво клубу хоче негайно звільнити Бенітеса, домовитись із ним про компенсацію та знайти нового головного тренера.

О'Рурк й взагалі написав, що англійський клуб вже звільнив спеціаліста, а офіційне підтвердження буде приблизно 17 січня.

Кар'єра Бенітеса в Евертоні

Іспанський наставник розпочав роботу в англійському клубі у липні 2021-го року.

Його угода з "ірисками" розрахована до кінця червня 2024-го.

Під керівництвом Бенітеса Евертон відіграв 22 матчі.

У сезоні-2021/2022 англійці здобули 7 перемог, розписали 4 мирові та зазнали 11 поразок.

Евертон після 19-ти зіграних матчів посідає лише 15-те місце у таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 19 очок.