Миколенко знищив атаку Челсі: Евертон впевнено обіграв команду Мудрика в українському дербі

Супернадійна гра в захисті Віталія Миколенка дозволила "ірискам" зберегти ворота "сухими". Натомість ефективність Михайла Мудрика бажала бути кращою.

Евертон – Челсі 2:0

Гол: Дукуре, 54, Доббін, 90+2

У неділю, 10 грудня, на "Гудісон Парк" відбувся матч 16-го туру АПЛ між командами Евертон та Челсі. У стартових складах команд суперниць з перших хвилин вийшли Віталій Миколенко та Михайло Мудрик, пише 24 Канал.

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Миколенко засмутив Мудрика

Евертон та Челсі в нинішньому сезоні вирішують протилежні завдання. "Іриски", яких АПЛ позбавила 10 очок, бореться за виживання в елітному дивізіоні. Натомість "пенсіонери" сподіваються за підсумком чемпіонату потрапити в зону єврокубків.

У першому таймі обидві команди мали чудові моменти відкрити рахунок. На 14-й хвилині поєдинку хавбек Челсі Коул Палмер небезпечно пробив у дев'ятку, але Пікфорд у неймовірному сейві врятував ворота.

Евертон відповів моментом Джека Гаррісона. М'яч після удару хавбека "ірисок" пролетів поруч зі стійкою.

Господарі поля досягли свого на 54-й хвилині матчу. Півзахисник Евертона Дукуре опинився в потрібному місці в потрібний час та відправив м'яч до сітки воріт Санчеса.

Дуже впевнено матч провів Віталій Миколенко, який в кількох моментах врятував свою команду від неприємностей.

Фінальну крапку в поєдинку поставив Льюїс Доббін. 20-річний форвард забив свій перший гол в АПЛ.

У підсумку свисток арбітра зафіксував перемогу Евертона з рахунком 2:0.

Завдяки переможному результату, команда Миколенка відштовхнулася від дна турнірної таблиці. Після 16 зіграних матчів у Евертона 13 очок та 17 місце.

Челсі зав'яз у середині таблиці. У "синіх" 19 очок та 12 сходинка в чемпіонаті.

Відеоогляд матчу Евертон – Челсі