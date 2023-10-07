Українське дербі на користь Миколенка: "іриски" розгромили команду Забарного в лобовому матчі

8-й тур Англійської Прем'єр-ліги подарував уболівальникам зустріч Евертона та Борнмута, кольори яких захищають українські легіонери. Битва аутсайдерів завершилася перемогою команди Миколенка.

Евертон – Борнмут 3:0

Голи: Гарнер, 8, Гаррісон, 37, Дукуре, 60

Обидві команди невдало розпочали чемпіонат Англії, опинившись на дні турнірної таблиці. В очній дуелі кожен із суперників сподівався здобути бажані три залікові пункти, пише 24 Канал.

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Евертон знищив Борнмут

Головні тренери Евертона та Борнмута випустили Віталія Миколенка та Іллю Забарного у стартових складах. "Іриски" без розвідки розпочали матч. На 8-й хвилині поєдинку хавбек Евертона Джеймс Гарнер "розмочив" рахунок. На жаль, в пропущеному голі була провина Забарного, який підковзнувся на рівному місці та втратив м'яч.

Під завершення першого тайму господарі подвоїли перевагу. Красень-гол у ворота "вишень" ефектно забив Джек Гаррісон.

В середині другого тайму хавбек "ірисок" Абдулає Дукуре довів рахунок до розгромного, краще за всіх зорієнтувавшись у штрафному майданчику.

Зрештою, поєдинок так і завершився з рахунком 3:0 на користь Евертона. Віталій Миколенко та Ілля Забарний відіграли повні матчі за свої команди.

Евертон здобув свою другу перемогу в чемпіонаті та піднявся на 15-місце. В активі команди Миколенка вже 7 очок.

Борнмут досі не знає смаку перемог. У команди Забарного 3 очка у 8 матчах і передостаннє місце в АПЛ.

Відеоогляд матчу Евертон – Борнмут