Миколенку та Забарному бути в АПЛ: Евертон переміг Борнмут та залишився в еліті – відео

Ліверпульський колектив віддав останні сили, аби збрегети свою прописку. Рахунок гри не вплинув на ситуацію "вишень".

Евертон – Борнмут 1:0

Гол: Дукуре, 57

Евертон та Борнмут провели зустріч в рамках 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "іриски". Натомість три клуби покинули еліту англійського футболу, пише 24 Канал.

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Неймовірно емоційний поєдинок

Евертон відразу продемонстрував Борнмуту, який уже достроково зберіг свою прописку в АПЛ та просто зі спортивного принципу бився у даному поєдинку, що колектив має серйозні наміри повторити досягнення свого суперника. "Ірискам" потрібно було тільки перемагати "вишень", оскільки команди, які також боролися за виживання, були не менш вмотивовані.

До речі. Віталій Миколенко залишився на лаві запасних, а от Ілля Забарний вийшов на газон зі стартових хвилин.

Голкіпер Борнмута Траверс витворяв щось неймовірне – у першому таймі воротар скоїв неймовірний сейв після удар Гує, який допоміг його команді зберегти ворота сухими, а у дебюті другої половини, він врятував свій колектив таким чином, що просто не вкладається в голові. З мінімальної дистанції він зреагував на удар головою від Грея, а Забарний відразу "підчисти"в воротарський майданчик своєї команди.

На домашньому стадіоні Евертона панувала дуже напружена атмосфера, оскільки Лестер у паралельній зустрічі вів у рахунку в матчі з Вест Хемом, що дозволяло "лисицям" за поразки "ірисок" зберегти свою прописку в АПЛ, а команда Миколенка ж вилітала б у Чемпіоншип в разі нічийного результату.

Та от втішити своїх фанатів зміг Дукуре, який подарував надію своєму колективу та усім фанатам ліверпульського клубу. Опорний півзахисник Евертона на 57-ій хвилині матчу підхопив м'яч біля карного майданчику суперника та з-за меж штрафного потужним ударом пробив по воротах Борнмута. У даній ситуації Траверс, який поглядом провів м'яч, був безсилим, 1:0.

Евертон сів у тотальний захист, утримуючи мінімальний результат, а от Борнмут не зміг нічого вкоїти з надвмотивованими "ірисками". Ліверпульський колектив вибрав виграшну тактику, яка допомогла їм здобути бажане – прописку в АПЛ. Арбітр ще й вирішив полоскотати нерви вболівальникам Евертона, компенсувавши 10 хвилин, та от ліверпульський колектив було не зупинити. Варто відзначити, що Миколенко на полі не з'явився, а Забарний провів увесь матч.

Таким чином, Евертон, як і Борнмут залишився в АПЛ, а тому Віталій Миколенко та Ілля забарний ще зможуть спробувати свої сили у наступному сезоні англійської еліти – "іриски" опинилися на 17-ій сходинці (36 очок у активі), а "вишні" – на 15-му місці (39 балів).

До Чемпіоншипу ж вилетіли Лестер, який у останньому турі переміг Вест Хем (2:0), Лідс, який поступився Тоттенгему (1:3) та Саутгепмтон, який у феєричному матчі зіграв в нічию з Ліверпулем (4:4). Місця в еліті цьогорічних "лузерів" АПЛ посядуть призери Чемпіоншипу, а саме Бернлі, Шеффілд та Лутон, який вперше у історії вийшов до найвищого дивізіону Англії.