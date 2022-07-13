"Мусимо привернути увагу": екоактивісти вибігли на трасу під час етапу Тур де Франс

У вівторок, 12 липня, відбувся десятий етап цьогорічної велобагатоденки Тур де Франс. Незадовго до фінішу гонку призупинили.

"Ми маємо змусити наш уряд діяти"

За 36 кілометрів до фінішу гонка була призупинена. На трасі маршруту з’явилася група демонстрантів, що зайняла місце посеред дороги та заважала подальшому проведенню гонки.

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Активісти з’єднали одне одного ланцюгами та запалили піротехніку.

Лідер відриву Альберто Беттіол з команди EF Education – EasyPost мусив припинити рух маршрутом. Згодом організатори повідомили про можливість відновити гонку.

Відео моменту

Організатори разом з правоохоронцями були змушені силоміць виносити активістів за межі траси. За словами журналіста Eurosport Бредлі Віггінза, до силових дій долучалися навіть спортивні директори команд-учасниць, що їхали в командних автомобілях попереду.

Через 10 хвилин після зупинки гонку вдалося продовжити.

За підсумками подій із заявою виступили представники руху Derniere Renovation, що вкотре наголосили на важливості боротьби з кліматичними змінами у світі.

Оскільки уряд не турбує кліматична криза, ми мусимо привернути увагу (до неї – 24 канал) на Тур де Франс, аби перевести погляди на те, що має значення для нашого виживання. Ми маємо змусити наш уряд діяти, поки вони ведуть нас до м’ясорубки,

– сказав активіст.

Компанія A.S.O., що є організатором Тур де Франс, відмовилася надати виданню коментар після скандального інциденту.

Подібна ситуація на Ролан Гаррос

Derniere Renovation також привернули до себе увагу під час тенісного турніру Ролан Гаррос у Парижі, де протестувальниця з’явилася на корті під час матчу та прив’язала себе до сітки.

На футболці у неї було написано "У нас залишилося 1028 днів".

Переможцем гонки став Магнус Корт Нільсен з команди EF Education – EasyPost.