Ешлі Барті вперше в кар'єрі виграла Вімблдон

Австралійська тенісистка Ешлі Барті вперше виграла Вімблдон. У фіналі Відкритого чемпіонату Англії перша ракетка світу обіграла чешку Кароліну Плішкову.

Ешлі Барті – Кароліна Плішкова 2:1 (6:3, 6:7, 6:3)

До слова Ястремська зазнала сенсаційної поразки у півфіналі турніру WTA

Перша ракетка світу надзвичайно агресивно розпочала матч. За три гейми Плішкова не виграла жодного розіграшу. У підсумку Барті повела 4:0.

Після цього Кароліна двічі зробила брейк, але австралійка довела партію до перемоги – 6:3.

На старті другого сету Барті знову оформила брейк та повела в рахунку. Та цього разу Плішкова нав'язала боротьбу. Відігравши брейк, чеська тенісистка вдало провела два гейми на своїй подачі.

В 11 геймі Барті зробила брейк і повела 6:5. Та австралійка не змогла подати на матч, адже Плішкова відповіла зворотним брейком. На тай-брейку Плішкова відіграла набагато краще і взяла партію.

На старті третього сету Плішкова багато помилялася: у діях чешки простежувалися нервовість. Барті відразу цим скористалася і повела 3:0. Виявилося, що одного брейку вистачить, щоб Барті виграла матч.