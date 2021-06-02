Швидше блискавки: 17-річний американець побив рекорд Усейна Болта – відео

17-річний американський бігун Ерріон Найтон побив рекорд восьмикратного олімпійського чемпіона Усейна Болта на дистанції 200 метрів серед атлетів до 18 років.

Рекорд Болта пав

Сталося це на змаганнях Duval County Challenge. Найтон пробіг дистанцію за 20,11, що на 0,02 секунди швидше за попередній рекорд Болта.

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Трохи раніше Найтон пробіг 100 метрів за 9,99 секунди, а світовий рекорд Болта становить 9,58 секунди.

Найтон має право брати участь у відборі до збірної США на Олімпіаду-2020 року, тому ми ще можемо побачити цього хлопчину в Токіо. Однак йому доведеться виграти конкуренцію у більш старших конкурентів, адже він на даний момент посідає лише сьоме місце в рейтингу збірної на дистанції 200 метрів.

Відео забігу Найтона