Цю "ракету" не зупинити: Голанд встановив божевільний гольовий рекорд в АПЛ

Манчестер Сіті взяв три очки у гостьовому матчі проти Лідса у 17-му турі АПЛ. Ерлінг Голанд зробив вагомий внесок у перемогу "містян".

На 51-й хвилині Ерлінг Голанд подвоїв перевагу МанСіті 0:2. 22-річний норвезький нападник на цьому не зупинився та вдруге засмутив голкіпера Лідса. Для цього форварду "містян" знадобилось 13 хвилин.

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Новий рекордсмен АПЛ

Голанд забив свій 19-й та 20-й м'яч у цьому сезоні АПЛ-2022/2023.

Завдяки цьому Ерлінг встановив новий рекорд в АПЛ. Нападник наколотив 20 голів за 14 зіграних поєдинків. Такого результативного показника не досягав ще ніхто в АПЛ. Найближчий конкурент Кевін Філліпс теж забивав 20 м'ячів, але для цього йому знадобилось 21 матч.

Енді Коулу, який замикає трійку такого цікавого рейтингу, знадобилось 23 зустрічі, щоб відзначитись 20 голами.

Також твітер Squawka включив у цей рейтинг Рууда Ван Ністелроя, Тоні Йебоа та Дієго Косту – 20 голів у 26 зіграних поєдинках.

Відзначимо, що 20 голів Голанд забив у футболці МанСіті виключно у розіграші АПЛ. Загалом у сезоні-2022/2023 відзначився 26 м'ячами у 20 матчах. Також у його активі 3 асисти.

Нагадаємо, що Голанд перейшов у МанСіті у лині 2022 року, підписавши контракт до кінця червня 2027 року.

У наступному матчі Ерлінг може ще покращити свою статистику. Команда Пепа Гвардіоли 31 грудня зустрінеться з Евертоном, за який виступає Віталій Миколенко.

Перемога над Лідсом 1:3 повернула Манчестер Сіті другу позицію в АПЛ. "Містяни" із 35 очками поступаються лише лідеру чемпіонату Арсеналу, у якого 40 пунктів.