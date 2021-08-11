Еріксен записав відео в підтримку для 9-річної дівчинки, якій теж мають поставити дефібрилятор

Футболіст Крістіан Еріксен, у якого стався серцевий напад під час матчу Євро-2020, вирішив підтримати 9-річну дівчинку Еві, на яку очікує операція зі встановлення дефібрилятора. У неї рідкісна хвороба серця.

5 серпня мама Еві опублікувала пост з проханням допомогти доправити лист від дівчинки до футболіста. Вона писала, що на Еві, яка є фанаткою Тоттенхема (Еріксен свого часу виступав за цей клуб), очікує операція зі встановлення дефібрилятора. При цьому дівчинка знає, що такий встановили Еріксену. І вона в прямому ефірі бачила, як він втратив свідомість у матчі Євро-2020.

Як це було Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020: медики на полі провели реанімацію

За деякий час Еріксен таки отримав це повідомлення. І записав відеозвернення до Еві. Його згодом опублікували у твіттері Тоттенхема.

"Привіт, Еві, це Крістіан. Дякую за прекрасний лист, я прочитав його сьогодні ввечері. Сподіваюся, ти відчуваєш себе комфортно і впевнено напередодні операції. У лікарні ніколи не буває весело, але я впевнений, що лікарі знають, що роблять, і допоможуть тобі. Я впевнений, що після цього ти дуже швидко повернешся до нормального життя. Я знаю, тому що я повернувся. Упевнений, що з тобою буде те ж саме. Просто хотів побажати тобі всього найкращого і, сподіваюся, ми побачимося в майбутньому", – побажав Еріксен.

Операція зі встановлення дефібрилятора Еві мала відбутися 10 серпня. Але 9 серпня стало відомо, що операцію перенесли на невизначений термін.

Щодо самого Еріксена, то він продовжує відновлюватися. Футболіст вже прибув до розташування Інтера, де зустрівся з партнерами по команді.

Однак чи зможе Еріксен виступати за Інтер в майбутньому – невідомо. В науково-технічному комітеті Італійської федерації футболу заявили, що футболіст з дефібрилятором не може виступати на професійному рівні в Італії.