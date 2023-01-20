Партнер Маліновського дискваліфікований на 7 матчів: він відправив суперника в реанімацію

Французький Марсель буде змушений ще довго обходитися без свого центрального захисника Еріка Байї. Футболіст доволі грубо зіграв проти суперника у кубковому матчі, за що отримав дискваліфікацію аж на сім матчів.

Інцидент стався у матчі 1/32 фіналу Кубка Франції, коли Марсель грав на виїзді проти Єра 7 січня 2023 року. На 15-й хвилині зустрічі Ерік Байї вирішив зірвати контратаку суперників, перехопивши м'яч в повітрі. Але зробив це не лише незграбно, але й небезпечно. Він прямою ногою та шипами влетів в груди супернику.

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Байї одразу отримав червону картку, а його суперник Муса Ндіає не лише не зумів продовжити матч, але й був госпіталізований. Його одразу відправили до реанімації, адже у футболіста було зламано ребро, пошкоджена печінка та внутрішня кровотеча.

Відео фолу Байї

Через пряму червону картку Байї пропустив два матчі в чемпіонаті Франції. Але дисциплінарний комітет Федерації футболу Франції вирішив збільшити дискваліфікацію до семи матчів. Хоча гравцю загрожувала і дискваліфікація до 9 матчів.

Таким чином Байї не зіграє в п'яти наступних матчах за Марсель. Перша гра – в 1/16 фіналу Кубка Франції проти Ренна 20 січня. Ще три матчі дискваліфікації припадуть на чемпіонат Франції – проти Монако, Нанта та Ніцци. Якщо Марсель пройде Ренн у кубковому матчі, то сьома гра дискваліфікації припаде на матч 1/8 фіналу Кубка Франції. Якщо Марсель вилетить, то Байї пропустить матч проти Клермона в чемпіонаті.

Нагадаємо, що з початку 2023 року за Марсель виступає український півзахисник Руслан Маліновський. Він перейшов в оренду з італійської Аталанти. А в першому ж матчі за французький клуб після виходу на заміну отримав жовту картку.