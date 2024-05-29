Залишили інтригу на матч-відповідь: Верес не зумів обіграти Епіцентр у боротьбі за місце в УПЛ

У Києві відбувся перший перехідний матч між Епіцентром та Вересом. Суперники за підсумком двох поєдинків повинні визначити учасника УПЛ на наступний сезон.

Епіцентр – Верес 1:1

Голи: Мороз, 28 – Гайдучик, 80

Рівненський Верес завершив чемпіонат Прем'єр-ліги на 13-й сходинці. Тож команді Олега Шандрука дісталася в суперники четверта команда Першої ліги, пише 24 Канал.

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Перший перехідний матч не виявив переможця

Зі стартового свистка представник УПЛ захопив ініціативу. Гравці Вереса більше контролювали м'яч та за першої ліпшої нагоди загрожували воротам представника Хмельниччини. Непогані моменти забити втратив Дмитро Шастал.

На 28-й хвилині зустрічі фаворит протистояння несподівано пропустив гол. Захисник Епіцентру Владислав Мороз скористався відскоком та потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у сітку воріт Когута.

Верес зумів відігратися лише наприкінці зустрічі. Після розіграшу кутового захисники Епіцентру загубили Гайдучика, який ударом головою зрівняв рахунок.

Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1. Обидві команди зберігають рівні шанси отримати місце в УПЛ на наступний сезон.

Відеоогляд матчу Епіцентр – Верес

Переможець двобою визначиться 2 червня у матчі-відповіді. Поєдинок у Рівному розпочнеться о 17:00.