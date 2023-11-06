Такі матчі не можна програвати, – Маркевич прокоментував першу поразку Карпат у чемпіонаті

У неділю, 5 листопада, було зіграно заключні матчі 15-го туру Першої Ліги з футболу. Найбільша сенсація сталася в Кам'янці-Подільському, де місцевий Епіцентр переграв львівські Карпати.

Матч мав відбутися 4 листопада, проте через тривалу повітряну тривогу був перенесений на наступний день. У ньому "леви" зазнали першої поразки в сезоні-2023/2024 у чемпіонаті, поступившись з рахунком 3:2.

До теми Дебютна поразка Карпат Маркевича, безвиграшна серія Інгульця: підсумки 15-го туру Першої ліги

Маркевич: Нам треба шукати нападників і реалізовувати свою перевагу

Після невдалого поєдинку Мирон Богданович Маркевич прокоментував гру. Він зазначив, що його команда була кращою на полі та не мала права програвати. Досвідчений тренер зауважив, що команді не вистачає глибини складу в захисті та якісних форвардів, щоб не втрачати очки в таких матчах.

Такі матчі не можна програвати. Ми мали перевагу, але поступилися. У нас знову виникли проблеми в обороні. Деякі футболісти не виправдовують наші сподівання. Звичайно, працюватимемо у цьому напрямку. Сьогодні не зміг вийти на поле Євген Підлепенець. Для нас це серйозна втрата.



Епіцентр продемонстрував величезне бажання. У нас були моменти, проте ми їх не використали. Нам треба шукати нападників і реалізовувати свою перевагу. Слід проаналізувати цей матч і зробити правильні висновки,

– сказав Маркевич.

Зазначимо, що, попри поразку, Карпати й надалі продовжують впевнено очолювати турнірну таблицю групи А в Першій лізі. Вони вже гарантували перше місце у своєму дивізіоні та навесні будуть змагатися у Групі підвищення за вихід в Українську Прем'єр-лігу.

. В осінній частині сезону львів'янам залишилося провести 3 матчі. Свій наступний поєдинок вони проведуть вдома проти Агробізнеса, який посідає друге місце. Центральний матч туру відбудеться 12 листопада о 13:15.