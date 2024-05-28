Колишній помічник Гвардіоли тренуватиме Мудрика: Челсі погодив кандидатуру тренера

У новому сезоні лондонський Челсі тренуватиме новий наставник. Італійський фахівець Енцо Мареска змінить на цій посаді Маурісіо Почеттіно.

Керівництво лондонського Челсі погодило призначення італійця Енцо Марески на посаду головного тренера. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

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Несподіваний вибір Челсі

За інформацією джерела, Мареска підписав контракт терміном на п'ять років, який діятиме до червня 2029 року. В угоді присутня опція продовження до червня 2030 року.

Боси "пенсіонерів" мають намір виплатити компенсацію Лестеру, де працював Мареска.

Що відомо про нового тренера Челсі

Вінченцо Мареска мав досить пристойну ігрову кар'єру. Він грав за італійські клуби: Ювентус, Болонья, П'яченца, Фіорентина, Сампдорія, Палермо, Верона, іспанські Севілью та Малагу, а також у грецькому Олімпіакосі.

Цікаво, що професійну кар'єру футболіста Мареска розпочинав в англійському Вест Бромвічі.

Італієць працював асистентом у Вест Гемі, Пармі, Севільї, Асколі. У 2020 – 2023 роках допомагав головному тренеру Манчестер Сіті Пепу Гвардіолі.

Сезон 2023/24 провів на чолі Лестера, з яким виграв Чемпіоншип.

Нагадаємо, що одразу по завершенню чемпіонату АПЛ Челсі вирішив звільнити Маурісіо Почеттіно. Аргентинський наставник пропрацював з командою Мудрика лише один сезон.