Манчестер Юнайтед відсторонив зіркового бразильця, якого звинувачують у домашньому насильстві

"Червоні дияволи" поки не мають наміру використовувати Ентоні. Бразилець звинувачується у застосуванні надмірної сили до своєї колишньої дівчини.

Манчестер Юнайтед продовжують переслідувати проблеми нефутбольного характеру. Останній рік клуб не розраховував на Мейсона Грінвуда, якого звинувачували у згвалтуванні своєї дівчини.

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Тенденция у Манчестер Юнайтед

У підсумку форварда виправдали, але Юнайтед все одно вирішив розірвати із ним контракт. Тепер же інша зірка "червоних дияволів" потрапила у подібну ситуацію.

Колишня дівчина Ентоні розповіла про випадки домашнього насильства з боку 23-річного бразильця. В якості доказу Габріела Каваллін показала фото з травмами після побиття.

Поліція Бразилії відкрила розслідування по футболісту. Тим часом Манчестер Юнайтед вирішив вчинити до Ентоні так само, як і свого часу до Грінвуда. Клуб тимчасово відсторонив футболіста на час розгляду справи.

Манчестер Юнайтед визнає звинувачення проти Ентоні. З ним було узгоджено, що він відкладе своє повернення до подальшого повідомлення, щоб відповісти на звинувачення. Як клуб, ми засуджуємо акти насильства та жорстокого поводження. Ми усвідомлюємо важливість захисту всіх учасників цієї ситуації та визнаємо вплив цих звинувачень на тих, хто пережив насильство,

– йдеться у заяві клубу.

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Хто такий Ентоні

Цікаво, що після розголосу цієї справи у ЗМІ з'явились ще три начебто жертви, які розповіли про жорстоке поводження Ентоні із ними. Сам бразилець повністю заперечує свою вину.

Нагадаємо, що раніше Ентоні не допустили до матчів за збірну Бразилії через ці звинувачення. До слова, що рік тому Манчестер Юнайтед не пошкодував 95 мільйонів євро. Втім його кар'єра в АПЛ поки не надто влалоа – 8 голів у 48 матчах.