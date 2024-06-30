Показав чудовий виступ, – Джошуа позитивно оцінив свого суперника за бій проти Усика

Ентоні Джошуа оцінив свого майбутнього суперника, Даніеля Дюбуа, за його бій проти Олександра Усика. Ей-Джей похвалив його за добре проведений поєдинок.

Вночі 27 серпня 2023 року відбувся бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Українець переміг суперника нокаутом, захистивши свої чемпіонські пояси.

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Джошуа прокоментував бій Дюбуа проти Усика

Ей-Джей зазначив, що його майбутній суперник провів чудовий бій проти одного з найкращих боксерів покоління.

Він добре показав себе у цьому поєдинку і тиснув на Усика. Олександр – дуже хороший суперник. Так, у Даніеля були проблеми з шульгою, адже він не міг увімкнути джеб, а це його сильна сторона, а також не зміг належним чином працювати правою рукою, тому що шульги відходять далі, у них інша стійка. Даніель не зміг застосувати свою головну силу, тому трохи мучився,

– розповів Джошуа.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа проведуть бій за титул IBF. Поєдинок відбудеться 21 вересня у Лондоні на "Вемблі".