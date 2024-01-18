Зірка Марокко відсвяткував свій гол на КАН на лаві запасних: відео рідкісного моменту у футболі

У середу, 17 січня, відбулись два матчі Кубка африканських націй. В одному із них Марокко розгромило суперника з Танзанії.

Тричі м'ячі влетіло у ворота збірної Танзанії, яка не спромоглась забити навіть гол престижу Марокко. Особливо цікавим вдався останній гол від господарів у виконанні нападника іспанської Севільї Юссефа Ен-Несірі, передає 24 Канал.

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Цікавий момент із голом збірної Марокко

На 80-й хвилині форвард Марокко встановив остаточний рахунок зустрічі 3:0. Але суддя не одразу дозволив футболісту святкувати взяття воріт суперника. Головний арбітр зустрічі вирішив перевірити правильність взяття воріт за допомогою відеоповтору.

Паралельно із цих головний тренер збірної Марокко зняв із гри Ен-Несірі. Замість нападника вийшов Хакім Зієш, який грає в оренді за турецький Галатасарай.

Лише після VAR суддя зарахував третій гол у ворота Танзанії. Однак автора цього результативного удару вже не було на полі. Ен-Несірі святкував свій м'яч вже на лаві запасних Марокко. Рідкісний момент у сучасному футболі.

У складі Танзанії виступав футболіст донецького Шахтаря Новатус Міроші, який на 70-й хвилині заробив другу жовту картку та залишив команду у меншості. Якраз після цього вилучення гості пропустили двічі.

Марокко із перемоги над Танзанією стартував у груповому раунді Кубка африканських націй. В іншому матчі групи "F" Конго та Замбія розписали мирову 1:1 та заробили по одному балу. Тому Марокко після першого туру очолило квартет.

Свій наступний поєдинок КАН Марокко проведе 21 січня проти ДР Конго, а Танзанія у цей день зіграє проти Замбії.

Відеоогляд матчу Марокко – Танзанія