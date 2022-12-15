Бій з тінню: нападник Марокко встановив антирекорд ЧС-2022

Юсуф Ен-Несірі провалив півфінал ЧС-2022 проти збірної Франції. Нападник Севільії мінімально контактував з м'ячем у поєдинку.

Півфінал ЧС-2022 у Катарі між збірними Марокко та Франції закінчився з рахунком 2:0 на користь "трикольорових". Не дивлячись на це, "атласні леви" володіли м'ячем 62% ігрового часу, французи – 38%.

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Антирекорд форварда

Ен-Несірі така перевага у грі не допомогла. Нападник доторкнувся до м'яча лиш тричі за поєдинок. Юсуф вийшов на матч у основному складі Марокко. Провів на полі 25-річний форвард 66 хвилин, після чого його замінили на Абдерразака Хамдаллу. Такий показник контакту з м'ячем є найменшим серед футболістів, які провели на полі на ЧС більше 45 хвилин, починаючи з 1966 року.

У Катарі Юсуф Ен-Несірі провів усі 6 поєдинків Марокко, у яких відзначився двічі. До речі, він забив єдиний гол у ворота Португалії у чвертьфіналі мундіалю, що допомогло Марокко стати першою африканською командою, яка дійшла до 1/2 ЧС.