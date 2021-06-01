В обіймах мами та сестри: емоції Костюк після сенсації на Ролан Гаррос – фото

Марта Костюк в 1/64 фіналу Ролан Гаррос створила сенсацію. 18-річна українська тенісистка переграла Гарбіньє Мугурусу, яка входить у топ-20 рейтингу WTA.

Емоції нестримної Костюк

Українська тенісистка доволі легко взяла партію у Гарбіньє Мугуруси – 1:6. Після відпочинку представниця Румунії зібралась та змінила свою беззубу гру на впевнені тривалі розіграші.

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Румунка повела у рахунку 3:1 та навіть на мить здалось, що Марта Костюк вже не зможе наздогнати суперницю. Але інакше думала сама 18-річна українка. Вона не лише зрівняла рахунок у сеті, а й вийшла вперед 3:5, взявши п'ять геймі поспіль. Із них два були на подачі суперниці. 13-й ракетці світу вдалось скоротити відставання до одного гейму, але цього вже було замало. У підсумку – 4:6 несподівана перемога Костюк.

Переможний розіграш Костюк завершила криком. Українка була емоційна, як це буває майже у кожному її матчі. Після поєдинку Марта подякувала мамі, яка водночас тренує дівчину, та сестрі за підтримку. Вона підбігла до трибуни та обійняла рідних. Сім'я Марти не стримувала сліз. Також на зустрічі були і друзі Марти. Нагадаємо, що на трибунах Ролан Гаррос дозволена обмежена кількість глядачів.

Після зустрічі у своєму інстаграмі тенісистка опублікувала декілька світлин з матчу. Вона лаконічно підписала фото: "Який день на Ролан Гаррос", додавши смайли помаранчевого серця.

китаянка Чжен Сайсай, яка несподівано переграла непоступливу іспанку Сару Соррібес-Тормо.

Наступною суперницею Костюк стане