Футболіст збірної Аргентини консультувався з психологом після поразки саудитам
Футболіст збірної Аргентини Еміліано Мартінес дуже сильно переживав поразку саудитам. Аби заспокоїтись він навіть спілкувався з психологом.
Еміліано Мартінес зізнався, що ніяк не міг заспокоїтись після поразки Аргентини збірній Саудівської Аравії. Футболіст повідомив, що страждав 3 дні й подолати емоційну кризу йому допоміг психолог.
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Прикра поразка аргентинців
Збірна Аргентини у першому ж матчі на Мундіалі в Катарі сенсаційно програла Саудівській Аравії з рахунком 1:2.
Я багато страждав ці 3 дні, багато розмовляв зі своїм психологом після Саудівської Аравії. Тяжко прийняти той факт, що ти пропускаєш 2 голи після 2 ударів у площину,
– зазначив Мартінес.
Він додав: добре, що у грі з мексиканцями вдалось виправитись і здобути перемоги для себе і для своїх фанатів.
"Знаю, що за мною 35 мільйонів аргентинців. Міг дати їм більше в тій грі, але проти Мексики ми показали, що на чемпіонаті світу ми для того, щоб битися", – наголосив аргентинець.
Збірна Аргентина першою забила у ворота саудитів, коли Мессі реалізував пенальті. Потім 3 голи аргентинців скасували через офсайд. Після перерви Саудівська Аравія сенсаційно вирвала перемогу. Утім уже у другому турі саудити поступились Польщі, а Аргентина обіграла мексиканців. Обидва матчі завершились з рахунком 2:0.