Унікальний: гравець Вест Гема став першим футболістом, хто тріумфував у трьох різних єврокубках

Футболісту збірної Італії та лондонського Вест Гема підкорилося неймовірне досягнення. Він став першим гравцем, хто перемагав у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Захисник Вест Гема Емерсон увійшов у історію після перемоги у фіналі в Лізі конференцій проти італійської Фіорентини. Він єдиний, хто переможно підіймав над головою усі три єврокубки, пише 24 Канал.

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Три перемоги з 2 лондонськими клубами в єврокубках за 4 роки

Італійський рекорсмен вигравав Лігу чемпіонів у сезоні-2020/2021 та Лігу Європи у сезоні-2018/2019 у складі лондонського Челсі. Лігу ж конференцій підкорив також із лондонським клубом, але вже з Вест Гемомом сезоні-2022/2023.

Загалом Емерсон здобував перемоги у 5 турнірах під егідою УЄФА. У його активі ще є перемога на Євро-2020 у складі збірної Італії та в Суперкубку УЄФА-2021 за Челсі.

Чим особливий нинішній тріумф Емерсона для Вест Гема