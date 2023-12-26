Прихильник війни з Україною проти найвидатнішого в історії: Карлсен потиснув руку росіянину

Український гросмейстер Павло Ельянов прокоментував гру норвежця Магнуса Карлсена на чемпіонаті світу з рапіду та бліцу з росіянином Денисом Хісматулліним. Там представники країни-агресора виступають у нейтральному статусі.

Після матчу норвежець також потиснув руку росіянину. Ельянов звернувся також до ФІДЕ.

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Ельянов розкритикував позицію ФІДЕ

"Відвертий прихильник війни проти України грає на World Rapid&Blitz Champ проти найвидатнішого гравця в історії шахів. Грає під прапором ФІДЕ, звісно представляючи Росію. Мабуть, ФІДЕ все влаштовує, і вони хочуть створити саме такий образ", – написав Ельянов у своєму дописі .

Зазначимо, що вони зіграли у другому раунді турніру, де норвежець здобув перемогу.

ФІДЕ допустила росіян у нейтральному статусі

60 представників Росії виступають на чемпіонаті світу з рапіду та бліцу під нейтральним прапором.

У чоловічих змаганнях виступають наступні представники Росії: Ян Непомнящий, Петро Свідлер, Владислав Артем’єв, Данило Дубов, Олександр Грищук, Андрій Єсипенко, Євген Томашевський, Дмитро Андрєйкін, Олександр Рахманов, Максим Матлаков, Олександр Шиманов, Давид Паравян, Павло Понкратов, Євген Наєр, Олексій Дрєєв, Ігор Лисий, Володар Мурзін, Михаїл Кобалія, Арсеній Нєстєров, Жамсаран Цідіпов, Дмитро Бочаров, Олександр Рязанцев, Роман Кезін, Рудик Макарян, Клементій Сичов, Ілля Ільюшенок, Вадим Звягінцев, Борис Савченко, Матвій Гальченко, Олексій Гребнєв, Микола Аверін, Артем Усков, Сава Вєтохін, Лев Звєрєв, Давид Ахмедов, Роман Шогджієв, Микола Трегубенко, Артем Пінгін, Сергій Слокін та Давид Богдан.

У жіночих змаганнях виступають: Олександра Горячкіна, Катерина Лагно, Валентина Гуніна, Поліна Шувалова, Дар’я Чарочкіна, Лея Гаріфулліна, Дар’я Войт, Анастасія Боднарук, Аліна Бівол, Катерина Убієнних, Ольга Баделько, Марія Якімова, Баїра Кованова, Галина Струтинська, Тетяна Гетьман, Катерина Борисова, Євгенія Овод, Ганна Шухман, Олена Семенова та Ольга Дружиніна.