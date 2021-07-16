Світоліна більше не Світоліна: українка вийшла заміж та може змінити прізвище

Еліна Світоліна може продовжити тенісну кар'єру під іншим прізвищем. Наречений Еліни Гаель Монфіс натякнув, що його дружина може взяти його прізвище.

Монфіс в інстаграмі повідомив, що Еліна Світоліна стала його дружиною і взяла його прізвище.

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Напередодні Світоліна в інстаграмі опублікувала фотографію з недвозначним натяком на те, що після весілля візьме прізвище чоловіка.

Що відомо про стосунки Еліни та Гаеля?

Українка та француз були знайомі задовго до того, як між ними зав'язалися стосунки. Вони часто перетиналися, виступаючи на одних і тих же турнірах у Турі.

Їхній роман розпочався після перемоги Еліни на Підсумковому турнірі WTA в 2018 році. Тоді наша співвітчизниця разом з друзями відправилася в Париж, щоб відсвяткувати свій несподіваний успіх.

Світоліна опублікувала фотографію з французької столиці, а Монфіс на неї відреагував і запропонував зустрітися. Після цього між ними пробігла іскра та зав'язалися серйозні стосунки.

Відзначимо, що пара неодноразово розставалася та знову сходилася, а в квітні 2021 року стало відомо про їхні заручини.