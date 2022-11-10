Насолоджуються батьківством: Світоліна та Монфіс поділились сімейними фото з донькою Скай

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс насолоджуються статусом батьків. Тенісне подружжя увесь свій час проводять із новонародженою донечкою Скай.

Еліна вже неодноразово ділилась світлинами та відео з донькою, але на світлинах поруч із нею до цього моменту не було Монфіса. Гаель продовжує виступати на змаганнях, щоб фінансово утримувати родину, Світоліна ж повністю "розчиняється" у материнстві.

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Щасливі батьки Скай



Новонароджена донька Скай / Фото з інстаграму тенісистки

Нарешті пара виклала спільне фото з донькою. Щасливі батьки не можуть натішитись поповненням у їх родині. Також на світлинах можна побачити собаку, яка стане гарним домашнім улюбленцем для Скай.



Прогулянка Гаеля Монфіса та його доньки Скай / Фото з інстаграму тенісистки

Сім'я вибирається на спільні прогулянки парком та насолоджується останніми теплими осінніми днями.

Нагадаємо, що 15 жовтня Світоліна та Монфіс стали батьками чарівної дівчинки Скай.

Наразі Світоліна поєднує материнство з благодійною діяльністю під час пауз в тенісній кар'єрі. Еліна продовжує допомагати Україні у війні проти Росії. Тенісистка анонсувала гала-вечір із аукціоном, який відбудеться 2 грудня у Монако.



Світоліна насолоджується материнством / Фото з інстаграму Еліни