Вперше за 11 місяців: Світоліна на характері вийшла у фінал в США

Еліна Світоліна пробилась у фінал турніру WTA 250 у Чикаго (США). Перша ракетка України переграла Ребекку Петерсон з Швеції.

Еліна Світоліна (Україна) – Ребекка Петерсон (Швеція) 2:1 (6:1, 6:7, 6:3)

Аж 2 години 34 хвилини знадобились Еліні Світоліній, щоб здолати непоступливу шведську тенісистку. Українка у трьох сетах завоювала путівку у фінал.

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Перша партія стала ідеальною для Світоліної. 26-річна тенісистка впевнено брала гейм за геймом та залишила сет за собою – 6:1. У Петерсон взагалі нічого не виходило. Що не скажеш про другу партію.

Шведка на старті повела у рахунку 0:2. Та протягом матчу мала перевагу над українкою у один або два гейми. Наприкінці партії Еліні вдалось не лише зрівняти цифри на табло, а й вийти вперед у рахунку – 6::5. Однак Ребекка перевела гру у тай-брейк, де була сильнішою – 6:7.

Все вирішувалось у третьому сеті. Початок був за сценарієм другої партії, але вже на користь українки – 2:0. Еліна з геймом переваги впевнено йшла до перемоги. У дев'ятому геймі Петерсон дала бій Еліні, але розіграш таки залишився за тенісисткою з України – 6:3.

За зустріч Еліна аж 7 разів подала на виліт проти 5-ти у шведки. Світоліна зробила лише одну подвійну помилку, а суперниця аж 6. Показник першої подачі українки склав 70 відсотків.

Еліна Світоліна вийшла у фінал в Чикаго. У вирішальному поєдинку за трофей українка зіграє проти Алізе Корне з Франції. Матч відбудеться 28 серпня.

Світоліна – Петерсон відеоогляд