Еліна Світоліна провела яскравий благодійний вечір на підтримку України

Українська тенісистка Еліна Світоліна провела благодійний вечір на підтримку України в Монте-Карло. Завдяки ному вдалося зібрати 175 тисяч євро. Під час аукціону їй допомагав легенда збірної України з футболу Андрій Шевченко.

Обоє українських спортсменів є амбасадорами благодійного фонду United24, створеного за ініціативи президента Володимира Зеленського. Його мета – допомога українському війську в захисті та Україні у відбудові держави.

До слова Говорили про генератори для лікарень: Зеленський зустрівся з Усиком, Шевченком та Світоліною

Яскравий благодійний вечір

Під час заходу провели благодійний аукціон. Серед лотів були, зокрема, фліска воїнів ЗСУ та український прапор з підписами Президента України Володимира Зеленського.

Фліска "пішла з молотка" за 15 тисяч євро. Вартість прапора невідома, але він дістався відомому американському юристу Томасу Генрі.

Дякуємо всім, хто допоміг українському народу пережити цю незаконну війну. Перемога в майбутньому чекає Україну,

– написав в інстаграмі юрист.

Благодійний вечір організований благодійним фондом Еліни Світоліної. Виручені гроші підуть на допомогу українським біженцям, а також на закупівлю генераторів для України, необхідних через удари Росії по енергетичній інфраструктурі нашої країни.

До слова, Еліна, яка разом з Гаелем Монфісом лише нещодавно стали молодими батьками, взяла на захід свою дочку. Вона зачарувала соцмережі фото з малесенькою Скаї в кулуарах благодійного вечора.