Немає ніякого сенсу робити це, якщо період тестування був коротким, – Світоліна про вакцинацію

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна висловилася щодо вакцинації. Тенісистка заявила, що не буде поспішати з вакцинацією.

Декілька друзів сказали, що варто ще трохи почекати

Світоліна розповіла, що думала про вакцинацію, однак декілька її друзів порадили почекати.

Варте уваги Україна чекає на постачання сотень тисяч доз вакцини AstraZeneca і Pfizer найближчим часом

Я думала про те, щоб вакцинуватися, але декілька моїх друзів сказали мені що варто ще трохи почекати, щоб подивитися, якою буде ситуація, тому що, очевидно, що виникають випадки з побічними ефектами. Якщо чесно я не знаю,

– сказала 25-річна тенісистка.

Світоліна заявила, що в неї була можливість вакцинуватися від коронавірусу. Втім, тенісистка вважає, що це не розв'яже проблеми під час світового Туру.

"Я знаю, що у мене був такий шанс і я могла б зробити щеплення протягом декількох тижнів, але я подумаю про це. З іншого боку, це не особливо в чомусь допоможе, тому що в будь-якому випадку потрібно буде залишатися на обов'язковому 24-годинному карантині, який існує в Турах, коли ти приїжджаєш на змагання", – зазначила Еліна.

Також Світоліна вважає, що період тестування вакцин був коротким.

"Добре, нехай від цього симптоми будуть менше, але все одно є шанс заразитися. Тому на сьогодні практично немає ніякого сенсу робити це, якщо період тестування був настільки коротким. Я, напевно, ще почекаю", – резюмувала Світоліна.

Що відомо про вакцинацію в Україні

За даними МОЗ, станом на 29 березня в Україні першу дозу вакцини отримали 212 896 людей. Тільки дві людини отримали другу дозу вакцини.

Україна отримала тільки вакцини двох компаній – AstraZeneca (вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, придбана в Індії) та китайської Sinovac Biotech.

Станом на 25 березня, в Україні зафіксували 587 легких випадків побічних реакцій на препарат Covishield (AstraZeneca).

За словами санлікаря Віктора Ляшка, після вакцинації від коронавірусу можуть виникати такі побічні ефекти:

почервоніння в місці уколу;

незначне підвищення температури;

поява папул в місці ін'єкції.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу