Немає ніякого сенсу робити це, якщо період тестування був коротким, – Світоліна про вакцинацію

Джерело:btu.org.ua
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна висловилася щодо вакцинації. Тенісистка заявила, що не буде поспішати з вакцинацією.
Світоліна розповіла, що думала про вакцинацію, однак декілька її друзів порадили почекати.
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Я думала про те, щоб вакцинуватися, але декілька моїх друзів сказали мені що варто ще трохи почекати, щоб подивитися, якою буде ситуація, тому що, очевидно, що виникають випадки з побічними ефектами. Якщо чесно я не знаю,
– сказала 25-річна тенісистка.
Світоліна заявила, що в неї була можливість вакцинуватися від коронавірусу. Втім, тенісистка вважає, що це не розв'яже проблеми під час світового Туру.
"Я знаю, що у мене був такий шанс і я могла б зробити щеплення протягом декількох тижнів, але я подумаю про це. З іншого боку, це не особливо в чомусь допоможе, тому що в будь-якому випадку потрібно буде залишатися на обов'язковому 24-годинному карантині, який існує в Турах, коли ти приїжджаєш на змагання", – зазначила Еліна.
Також Світоліна вважає, що період тестування вакцин був коротким.
"Добре, нехай від цього симптоми будуть менше, але все одно є шанс заразитися. Тому на сьогодні практично немає ніякого сенсу робити це, якщо період тестування був настільки коротким. Я, напевно, ще почекаю", – резюмувала Світоліна.
За даними МОЗ, станом на 29 березня в Україні першу дозу вакцини отримали 212 896 людей. Тільки дві людини отримали другу дозу вакцини.
Україна отримала тільки вакцини двох компаній – AstraZeneca (вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, придбана в Індії) та китайської Sinovac Biotech.
Станом на 25 березня, в Україні зафіксували 587 легких випадків побічних реакцій на препарат Covishield (AstraZeneca).
За словами санлікаря Віктора Ляшка, після вакцинації від коронавірусу можуть виникати такі побічні ефекти:
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу