"Усі призові відправляться українським дітям": Світоліна прокоментувала перемогу над росіянкою
Джерело:WTA
Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна завоювала перший трофей після поновлення кар'єри. У вирішальному поєдинку українка обіграла російську тенісистку Анну Блінкову.
Еліна Світоліна подарувала свято усім українським любителям тенісу. У фіналі турніру WTA 250 у Страсбурзі українка перемогла росіянку Анну Блінкову та виграла свій перший трофей після повернення у теніс.
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Потужний вчинок Світоліної
Після завершення матчу Світоліна прокоментувала свою перемогу. Українська тенісистка подякувала за підтримку та пообіцяла віддати всі призові на благодійність.
"Я б хотіла розділити цю енергію з Україною, з моєю рідною країною. Я пожертвую на благодійність усі свої призові.
Усі призові з цього турніру відправляться українським дітям, які потребують їх у ці важкі часи.
Я б хотіла подякувати Франції за надзвичайну роботу - допомогу українцям, забезпеченням їх відчуття другого дому тут. Дуже дякую за те, що ви робите для нас.
Разом би побачимо світло та виграємо цю війну. Дуже дякую. Слава Україні", – сказала Світоліна.
Відео виступу Світоліної
- Зазначимо, що Еліна Світоліна загалом здобула свій 17-й титул WTA в кар’єрі.
- Для українки це перший трофей з серпня 2021 року.
- Під час турніру в Страсбурзі Світоліна перемогла двох росіянок, які виступали в нейтральному статусі.
- У чвертьфіналі одеситка перемогла Варвару Грачову, а у фіналі Анну Блінкову.