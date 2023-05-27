"Усі призові відправляться українським дітям": Світоліна прокоментувала перемогу над росіянкою

Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна завоювала перший трофей після поновлення кар'єри. У вирішальному поєдинку українка обіграла російську тенісистку Анну Блінкову.

Еліна Світоліна подарувала свято усім українським любителям тенісу. У фіналі турніру WTA 250 у Страсбурзі українка перемогла росіянку Анну Блінкову та виграла свій перший трофей після повернення у теніс.

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Потужний вчинок Світоліної

Після завершення матчу Світоліна прокоментувала свою перемогу. Українська тенісистка подякувала за підтримку та пообіцяла віддати всі призові на благодійність.

"Я б хотіла розділити цю енергію з Україною, з моєю рідною країною. Я пожертвую на благодійність усі свої призові.

Усі призові з цього турніру відправляться українським дітям, які потребують їх у ці важкі часи.

Я б хотіла подякувати Франції за надзвичайну роботу - допомогу українцям, забезпеченням їх відчуття другого дому тут. Дуже дякую за те, що ви робите для нас.

Разом би побачимо світло та виграємо цю війну. Дуже дякую. Слава Україні", – сказала Світоліна.

Відео виступу Світоліної