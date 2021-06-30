Зараз тиск буде на збірній Англії, – Світоліна на Вімблдоні прокоментувала матч України

Еліна Світоліна виступає на Вімблдоні в Лондоні. Українська тенісистка після перемоги в першому колі поспілкувалася з журналістами. Не обійшлося без питань про збірну України з футболу.

Збірна України була як "лакі-лузер"

Світоліна сказала, що Україні пощастило вийти в плей-офф Євро-2020 й наші футболісти скористалися своїм шансом. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" здолали Швецію.

До слова Не можу уявити їх поразку, – Жозе Моурінью прогнозує перемогу Англії в матчі з Україною

"Вчора був дійсно приголомшливий матч, і я була надзвичайно рада, побачити як команда перемогла. Ми отримали такий шанс. Вийшло, що збірна України була як "лакі-лузер", якщо висловлюватися тенісною мовою. Я чула, що після двох поразок було багато критики. Але ми дійсно використали цей шанс, і було дивно, наскільки команда грала добре і зібрано, що у неї з'явився шанс зіграти зі ще однією сильною збірною", – зазначила тенісистка.

Світоліна вважає, що збірна Англії опиниться під тиском, адже є фаворитом гри. Натомість українцям нічого втрачати.

Думаю, що зараз тиск буде на збірній Англії, тому що вони фаворити, а українській збірній нічого втрачати. Просто потрібно вийти на поле і показати все, що в наших силах. І ми це зробимо, тому що ми збірна України. Ви знаєте, ми ніколи не здаємося, ми вмираємо на полі і показуємо все, що в наших силах,

– сказала Еліна.

Світоліна заявила, що для неї ідеальний варіант зіграти на Центральному корті Вімблдону, а потім подивитися на перемогу України.

"У суботу ввечері я б вважала за краще грати тут на Центральному корті або дивитися матч Англії та України на Євро? Дуже складне питання. Ну, я б вважала за краще зіграти на Центральному корті, а потім, щоб Україна обіграла Англію, це ідеальний варіант. Якщо мій матч буде водночас, то його будуть дивитися дві людини. За ці два роки я до цього звикла, що уболівальників немає, мене цей варіант влаштує", – резюмувала тенісистка.