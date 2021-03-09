Еліна Світоліна програла росіянці у стартовому матчі в Дубаї

Джерело:24 канал
Українська тенісистка Еліна Світоліна невдало стартувала на турнірі WTA у Дубаї. Найкраща тенісистка України програла росіянці Свєтлані Кузнєцовій в 1/16 фіналу.
До речі Українська тенісистка Цуренко зачохлила ракетку в першому колі турніру в Дубаї
Світоліна, яка пропускала стадію 1/32 фіналу, невдало провела перший сет. Наша тенісистка двічі програла на своїй подачі і не змогла реалізувати два брейк-пойнти у першому геймі.
У підсумку Еліна програла першу партію.
На старті другого сету тенісистки обмінялися брейками. Усе йшло до тай-брейку, однак у 12 геймі Еліна зробила брейк та взяла сет.
Вирішальну партію українська тенісистка провалила. Еліна змогла виграти всього один гейм на свої подачі та зазнала розгромної поразки.На турнірі в Дубаї з призовим фондом 1, 835,490 доларів більше не залишилося представниць України. У понеділок, 8 березня, поразок зазнали Леся Цуренко та Катаріна Завацька.