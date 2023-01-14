"Хочу повернутися на вершину": Світоліна анонсувала відновлення кар'єри

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна поставила свою тенісну кар'єру на паузу через материнство. Втім, бронзова призерка Олімпіади-2020 не полишає надій повернутися на корт.

Свій останній виступ українська тенісистка Еліна Світоліна провела на турнірі WTA в Маямі 24 березня 2022 року. Тоді експерша ракетка України програла британці Хізер Вотсон.

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Після серії невдач на початку 2022 року тенісистка взяла паузу в кар'єрі. Втім, головною причиною стала вагітність спортсменки. У жовтні 2022 року у зіркової пари Монфіс – Світоліна народилася донька.

Світоліна планує повернутися на корт влітку

Проте Еліна не залишає сподівань продовжити виступи на змаганнях. Призерка Олімпійських ігор навіть розпочала тренування, похизувавшись світлинами у соціальній мережі. Проте Світоліна не буде форсувати події.

"Спробую підготуватись до літа, але намагаюся не квапити події. Тому що я знаю, що мені потрібно бути дуже сильною, щоб повернутися до змагань, тому що зараз теніс вимагає високої фізичної підготовки. Всі групи м'язів повинні бути готові.

Після того, як ви не грали більше семи місяців і займались багато після вагітності, звичайно, ваше тіло буде іншим. І я повинна дійсно розбити все на маленькі шматочки, щоб зібрати воєдино всю силу мого тіла, яка мені знадобиться, якщо я хочу повернутися на вершину", – заявила українка.

Військова агресія Росії проти України емоційно підкосила Світоліну, яка не могла сконцентруватися на поєдинках.

Я не брала ракетку до рук сім місяців. Хотіла відключитися від тенісу. Можливо, надмірна реакція була через те, що сталося наприкінці лютого, і всі ці нерви, весь цей тиск. Турніри, в яких приймала участь, напевно, були занадто важкими для мене психологічно, тому я була дуже рада повністю відключитися. Моя мета зараз – повернутися,

– сказала Світоліна.