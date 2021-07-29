Боротьби за "золото" не буде: Світоліна програла Вондроушовій в 1/2 фіналу Олімпіади

Еліна Світоліна 29 липня зіграла у півфіналі Олімпіади-2020 у Токіо. Маркета Вондроушова зупинила першу ракетку України.

Еліна Світоліна (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія) 0:2 (3:6, 1:6)

Тенісистки провели на корті 1 годину 5 хвилин. Вондроушова не дала пробитись Світоліній у фінал Олімпіади-2020 у Токіо.

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Стартовий гейм на подачі Світоліної залишився за чеською тенісисткою. Маркета хитро намагалась у кожному розіграші укорочувати м'яч, але такі дії довели чешку до рівного рахунку на старті півфіналу – 1:1. Тенісистки все розпочали спочатку. Тенісистки обмінялись подарунками у вигляді програних геймів на свої подачах.

Дівчата йшли нога у ногу, показуючи цікавий теніс на головному корті у Токіо – 2:2. Здавалось, що Вондроушова легко поведе у рахунку, але Еліні вдалось віднайти свою гру та відіграти відразу два брейки на своїй подачі. Але свого чешка вже не віддала – 2:3.

Неймовірне везіння Вондроушової

Маркета впевнено вела гру до перемоги у першому сеті – 2:4. Не йшли гра в українки на власних подачах – два програних гейми. Лише третій гейм на своїй подачі занесла у свій актив українка – 3:4.

Вондроушова була за крок від звитяги у першому сеті – 3:5. Щось неймовірне творила чеська тенісистка на корті, вона діставала фантастиці укорочені удари Еліни під сітку. Майже все вдавалось у Маркети на корті. Тільки українка вела у рахунку, як відразу у гру включалась суперниця.

Перший сет був за Вондроушовою 3:6. Прикра помилка від Світоліної при 30:40 на користь чешки.

Еліна не зробила жодної подачі на виліт. Не схожою була подача українки у порівнянні з минулими матчами на Олімпіаді. Натомість зробила дві подвійні помилки проти однієї у суперниці.

Прокляття Олімпіади у Токіо

Не найкраще розпочала українка у другу партію – 0:1. Світоліна розгубила ще два брейки у другому геймі та віддала другий поспіль розіграш Маркеті. Чешка впевнено йшла до перемоги та виходу у фінал – жахливі 0:3. Еліна була розлючена сама на себе, але її надмірні емоції заваджали на корті.

Лише у четвертому геймі Еліна розмочила для себе нулі у другій партії – 1:3. Везіння того дня було повністю на стороні Маркети, яка потрапляла у лінію навіть тоді, коли здавалось, що вже все втрачено – 1:4.

Вондроушова грала дуже просто – чекала помилок Еліни. Українка залюбки робила такі подарунки суперниці – 1:5. Маркета на своєму м'ячі подавала на матч. Вондроушова з брейком вийшла у фінал Олімпійських ігор – 1:6.

Українські спортсмени ніяк не можуть здобути "золото" Олімпіади у Токіо. Якась чорна смуга чи прокляття впало на плечі українців. Світоліна буде боротись за "бронзу". ЇЇ суперницею стане Олена Рибакіна з Казахстану.

Маркета Вондроушова у фіналі буде боротись за олімпійське "золото" проти Белінди Бенчіч. Швейцарка у півфіналі переграла тенісистку з Казахстану Олену Рибакіну.