Світоліна сенсаційно програла в другому колі Вімблдону

Еліна Світоліна сенсаційно вилетіла з Вімблдону. Українка в 1/32 фіналу поступилася польській тенісистці Магді Ліннет.

Еліна Світоліна – Магда Лінетт 0:2 (3:6, 4:6)

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Світоліна впевнено виграла перший гейм у матчі на подачі польської тенісистки. Здавалося, що Еліна заклала вдалий фундамент матчу, але відразу втратила свою подачу.

У четвертому геймі Лінетт зробила ще один брейк, який став вирішальним у сеті. Польська тенісистка за пів години виграла партію.

Другий сет виявився надзвичайно нервовим: тенісистки впевнено грали на своїх подачах. Тільки в 7 геймі Еліна добралася до брейк-пойнту, але не змогла його реалізувати.

Уже в наступному геймі на подачі Світоліної два брейк-пойнти заробила Ліннет. На відміну від українки, Магда своїм шансом скористалася – 5:4.

У наступному геймі Ліннет вийшла подавати на матч і здобула перемогу.