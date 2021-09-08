Світоліна сенсаційно програла юній канадці у чвертьфіналі US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти у півфінал Відкритого чемпіонату США з тенісу. У матчі 1/4 Світоліна програла представниці Канади Лейлі Енні Фернандес.

Еліна Світоліна – Лейла Фернандес 1:2 (3:6, 6:3, 5:7)

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Матч тривав 2 години 27 хвилин. Світоліна 8 раз подала на виліт, допустила три подвійні помилки та використала 4 з 6 брейк-пойнтів.

У першому сеті 19-річна канадка повністю домінувала на корті, просто розібравши українку. Фернандес знайшла ключ до гри суперниці і спокійно розводила її по кутах корту.

У другому сеті Світоліна настав перелом, вона знайшла свою гру, перестала нервувати, стала терпляче грати. У Еліни перестали з'являтися зриви, вона стала грати більш розміреним і вдало користувалася помилками американки. Як нагорода – 5:1 у другому сеті. Після цього Фернандес прокинулася, взяла 2 сети поспіль, але більше українська спортсменка їй зробити не дозволила

Світоліна у третьому сеті програла 2:5, але змогла відіграти три гейми – 5:5. На тай-брейку вирішилася доля матчу. Фернандес перемогла – 7:5.