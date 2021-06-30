Світоліна витратила три сети, щоб подолати перше коло Вімблдону

30 червня 2021 , 16:50
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Джерело:

24 канал

Еліна Світоліна пройшла в друге коло Вімблдону-2021. В 1/64 фіналу українська тенісистка зламала опір представниці Бельгії Елісон Ван Ейтванк.

Еліна Світоліна – Елісон Ван Ейтванк 2:1 (6:3, 2:6, 6:3)

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Світоліна невдало увійшла в гру, програвши стартовий гейм на своїй подачі. Та українка відразу відповіла перемогою у двох геймах.

Вирішальним у першій партії став 6 гейм на подачі Ван Ейтванк. Українка оформила брейк та довела сет до перемоги.

Другий сет виявився невдалим для українки. Еліна двічі програла свою подачу та 4 рази капітулювала на прийомі – 6:2 й Елісон зрівняла рахунок по сетах.

У вирішальній партії Світоліна зробила чотири брейки проти двох у бельгійки, що дозволило Еліні довести сет до перемоги. Українка виграла поєдинок на подачі Ван Ейтванк.

  • Зауважимо, що на попередньому Вімблдоні Світоліна дійшла до півфіналу, в якому поступилася майбутній чемпіонці – Сімоні Халеп.
Автор: Михайло Гема