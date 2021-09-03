Світоліна декласувала другу ракетку Росії та вийшла в 1/8 фіналу US Open

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна здобула ще одну перемогу на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. У матчі третього кола українка розібралася з Дарією Касаткіною з Росії.

Еліна Світоліна – Дарія Касаткіна 6:4, 6:2

До слова Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Брюсселі

На початку гри тенісистки вигравали кожна свою подачу до рахунку 4:4, потім українка виграла подачу суперниці і перший сет. На початку другого сету Світоліна оформила брейк і довела поєдинок до остаточної перемоги.

Світоліна і Касаткіна провели свій шостий очний поєдинок і вперше зіграли один з одним на турнірі Великого Шолома.

27-я ракетка світу Дарія Касаткіна тільки раз обіграла суперницю з топ-10 на турнірах Великого Шолома. Касаткіна боролася за свою першу перемогу над тенісисткою з топ-5 з 2018 року. 24-річна росіянка раніше один раз (сезон-2017) доходила на US Open до четвертого кола.

Еліна Світоліна в четвертий раз в кар'єрі виступить в 1/8 фіналу в Нью-Йорку. Далі українка зіграє проти Сімони Халеп (WTA 13). Рахунок в їх очних протистояннях 5:5, останній їх матч, на Підсумковому турнірі в 2019 році, залишився в активі Світоліної.