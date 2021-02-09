Елегантний гол Ярмоленка претендує на найкрасивіший удар Вест Хема у січні

Український легіонер Вест Хема Андрій Ярмоленко потрапив у перелік претендентів на найкрасивіший гол клубу у першому місяці року. Результативний постріл українець забив у ворота Донкастера у Кубку Англії.

Переможця у номінації визначатимуть самі вболівальники, які зможуть віддати свій голос на клубному сайті.

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Хто є конкурентом Ярмоленка?

Крейг Доусон

Пабло Форналс

Томаш Соучек

Андрій Ярмоленко став автором другого голу у зустрічі проти Донкастера у рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Гравець збірної України на 32-й хвилині записав своє прізвище на табло. За рахунку 1:0 на користь Вест Хема Андрій отримав класну передачу з глибини поля та елегантно перекинув голкіпера, який вже вийшов з рамки воріт. Матч завершився розгромом від "молотобійців" – 4:1.

У цьому сезоні Ярмоленко зіграв за Вест Хем 19 поєдинків у всіх турнірах, у яких двічі відзначався у воротах суперника. Ще у його активі 4 асисти.