В Еквадору можуть відібрати путівку на чемпіонат світу-2022 після скарги Чилі

Збірна Еквадору може не поїхати на чемпіонат світу. Все через неправильну реєстрацію одного з гравців.

Все через неправдиву інформацію про футболіста

Еквадор відібрався на чемпіонат світу-2022, команда посіла четверте місце у південноамериканському відборі. Еквадорці вже навіть дізналися суперників у групі "А".

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Вони зіграють проти зіграють проти Катару, Сенегалу та Нідерландів. Поте тепер участь команди з Еквадору під питанням.

Федерація футболу Чилі подала скаргу проти Еквадору у ФІФА. Команду звинувачуючи його у неправильній реєстрації одного з гравців.

Запевняють, що Еквадор неправильно реєстрував у заявку на матчі захисника Байрона Кастільйо. Згідно з документами, Кастільйо народився у Колумбії, а не Еквадорі.

Також еквадорську збірну звинувачують у неправдивій інформації щодо дати народження Кастільйо. У Чилі зазначають, що футболіст народився 25 липня 1995 року, а не 10 листопада 1998-го, як вказано у його документах.

У ФІФА отримали скаргу

У чилійській федерації футболу вимагають ФІФА провести розслідування.

Кастільйо брав активну участь у відбіркових матчах Еквадору на чемпіонат світу-2022. На рахунку захисника вісім поєдинків у кваліфікаційній частині.

Якщо дані команди Чилі будуть правдивими, то Еквадор не поїде до Катару. Тоді шанс виступити на чемпіонаті світу-2022 отримає Перу, що посіло п'яте місце. А ось у зону перехідних поєдинків піднімуться саме чилійці, які закінчили відбір на сьомому місці.

У ФІФА підтвердили отримання скарги від Чилі щодо Еквадору, проте не коментували відповідний інцидент.

У 2016 році ФІФА вже зіштовхувалася з подібним. Тоді покарання отримала Болівія. Команда також неправильно зареєструвала футболіста. У підсумку збірна отримала дві технічні поразки 0:3 у поєдинках проти Перу та Чилі.

Для Еквадору це четвертий вихід у фінальну частину чемпіонату світу з футболу. Найкращий результат – 1/8 фіналу на ЧС-2006.

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