В Еквадору можуть відібрати путівку на чемпіонат світу-2022 після скарги Чилі
Джерело:The Athletic
Збірна Еквадору може не поїхати на чемпіонат світу. Все через неправильну реєстрацію одного з гравців.
Все через неправдиву інформацію про футболіста
Еквадор відібрався на чемпіонат світу-2022, команда посіла четверте місце у південноамериканському відборі. Еквадорці вже навіть дізналися суперників у групі "А".
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Вони зіграють проти зіграють проти Катару, Сенегалу та Нідерландів. Поте тепер участь команди з Еквадору під питанням.
Федерація футболу Чилі подала скаргу проти Еквадору у ФІФА. Команду звинувачуючи його у неправильній реєстрації одного з гравців.
Запевняють, що Еквадор неправильно реєстрував у заявку на матчі захисника Байрона Кастільйо. Згідно з документами, Кастільйо народився у Колумбії, а не Еквадорі.
Також еквадорську збірну звинувачують у неправдивій інформації щодо дати народження Кастільйо. У Чилі зазначають, що футболіст народився 25 липня 1995 року, а не 10 листопада 1998-го, як вказано у його документах.
У ФІФА отримали скаргу
У чилійській федерації футболу вимагають ФІФА провести розслідування.
Кастільйо брав активну участь у відбіркових матчах Еквадору на чемпіонат світу-2022. На рахунку захисника вісім поєдинків у кваліфікаційній частині.
Якщо дані команди Чилі будуть правдивими, то Еквадор не поїде до Катару. Тоді шанс виступити на чемпіонаті світу-2022 отримає Перу, що посіло п'яте місце. А ось у зону перехідних поєдинків піднімуться саме чилійці, які закінчили відбір на сьомому місці.
У ФІФА підтвердили отримання скарги від Чилі щодо Еквадору, проте не коментували відповідний інцидент.
У 2016 році ФІФА вже зіштовхувалася з подібним. Тоді покарання отримала Болівія. Команда також неправильно зареєструвала футболіста. У підсумку збірна отримала дві технічні поразки 0:3 у поєдинках проти Перу та Чилі.
Для Еквадору це четвертий вихід у фінальну частину чемпіонату світу з футболу. Найкращий результат – 1/8 фіналу на ЧС-2006.
Країни Північної Америки, яку гарантували путівку ЧС-2022
- Чотири збірні гарантовано виступлять у Катарі від Південної Америки. Крім Еквадору, ними стали Бразилія, Аргентина та Уругвай.
- Також ще одна команда з Північної Америки може відправитися у Катар.
- Південна Америка може делегувати ще одну команду на чемпіонат світу. Право зіграти у міжконтинентальному плей-оф здобула збірна Перу – її суперником стане переможець плей-офф в Азії – Австралія чи ОАЕ.