Винагорода за настирливість: Сенегал переміг Еквадор та вийшов в плей-офф ЧС-2022

У матчі між збірними Сенегалу та Еквадору визначалася одна з команд, яка виходила в 1/8 фіналу чемпіонаті світу.

Еквадор – Сенегал 1:2

Гол: Кайседо, 68 – Сарр, 44 (пен), Кулібалі, 70

Сенегалу в цьому матчі потрібно було перемагати. Адже Еквадор випереджав їх на одне очко. Їх могла б влаштувати й нічия, але сподіватися на перемогу Катару в матчі проти Нідерландів з різницею в три голи не доводилося (тоді б за рівної кількості очок Сенегал обійшов би Нідерланди завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів).

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Тож саме "леви Теранги" з перших хвилин захопили ініціативу І вже в дебюті зустрічі могли забивати гол. Але Ідрісса Гує з близької відстані відправив м'яч поруч зі штангою. А ще за декілька хвилин Діа змарнував чергову нагоду.

Після такого стартового натиску, тиск на ворота Еквадору дещо спав. Але Галіндес не залишався без роботи у воротах. Однак забити африканській збірній вдалося лише з пенальті. Інкапіє збив суперника у штрафному майданчику, і Сарр реалізував удар з 11-метрової позначки. Це сталося перед самою перервою.

Після відпочинку вже Еквадор вийшов з розумінням, що треба забивати гол. Адже за такого рахунку команда вилітала з чемпіонату світу. Тож і моменти біля воріт Едуара Менді теж тали виникати. Особливе сподівання було на Валенсію, який забив три голи у двох попередніх матчах. Та й загалом останні шість голів збірної Еквадору на чемпіонатах світу були забиті саме ним.

Та цього разу забив не він. Після подачі з кутового Торрес головою скинув м'яч на дальню штангу. І там ніким не прикритий Кайседо в дотик відправив м'яч у ворота Сенегалу. Була підозра на офсайд, але виявилося, що захисник Сабалі залишився стояти на лінії воріт. Тому ніякого офсайда не було.

Та радість еквадорців була не довгою. Бо вже за дві хвилини Сенегал знову вийшов вперед в рахунку. Після подачі у штрафний майданчик, м'яч відлетів до Кулібалі, і захисник потужно пробив повз голкіпера.

До кінця матчу Сенегал ще створив декілька моментів, щоб забити. Але змарнував їх. Хоча і Еквадор теж мав нагоду, щоб забити гол та зрівняти рахунок, тим самим обійшовши суперника у турнірній таблиці. Але не склалося.

Сенегал перемагає та виходить в 1/8 фіналу з другого місця в групі A. Там команда зіграє проти переможця групи B. Цей матч відбудеться 4 грудня.