"Ф’юрі чекає дуже важкий бій": Екстренер Джошуа назвав фаворита бою століття

Річі Вудалл поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Колишній тренер Ентоні Джошуа більше схиляється до перемоги Тайсона Ф'юрі.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Річі Вудалл про поєдинок Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній тренер британської зірки хевівейту Ентоні Джошуа. За словами Річі Вудалла, який працював із Ей Джеєм в аматорах, "Циганський король" є фаворитом бою століття.

"Ф’юрі чекає дуже важкий бій проти Усика, але Тайсон у чудовій фізичній формі. Тому ми дуже близькі до відповіді щодо фаворита.

Насправді я вибираю Ф’юрі. Просто він занадто великий для Усика. Я не можу дочекатися цього бою", – сказав Бенте.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через пошкодження британця. Бій перенесли на 18 травня.